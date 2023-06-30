Hakkari'de yayla yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var Yüksekova ilçesinde yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

İHA Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer Yaylası yolunda yaylaya gidenleri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Araç kontrolden çıkması sonucu takla attı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan yaralıların yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.