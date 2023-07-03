Hakkari'de yerli çoban bulamayınca İran'dan getirdiler Ücret ve yemek masraflarına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan hayvanlarına bakması için 37 yaşındaki çobana 20 bin TL ödüyor. Boybeyi köyünde sürüye bakan İranlı çoban, "Çobanlık zor ama ailemin geçimini sağlıyorum." dedi.

DHA

Havaların ısınmasıyla farklı iş seçeneklerine yönelen vatandaşlar için çobanlık ikinci seçenek oldu.

Özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde besicilerin en büyük problemi çalışacak çoban bulmak.

Konuya ilişkin çözüm için harekete geçen besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı.

20 bin TL'ye çobanlık

Aylık 20 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifine olumlu yanıt veren 37 yaşındaki İranlı Ali Ahmedi, Boybeyi köyünde çobanlık yapıyor.

Sürüye bakmanın yanı sıra süt sağıp, peynir, yoğurt ve tereyağı yapan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da yardım eden Ali Ahmedi, İran'da iş imkanının kısıtlı olduğunu söyledi.

Ahmedi, "Çobanlık zor ama ailemin geçimini sağlıyorum." dedi.

"Aylık 20 bin TL ücret alıyorum"

4 ay boyunca Hakkari'de çobanlık yapacağını belirten Ali Ahmedi, şöyle dedi:

700 küçükbaş hayvan sürüsüne bakıyorum.



Türkçe bilmediğim için yöre insanı ile Kürtçe diyalog kurabiliyorum. Ailemin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorum. Aylık 20 bin TL ücret alıyorum. Çobanlık zor bir meslek ama mecbur çalışıyoruz. Yaylaya süt sağmaya gelen kadınlara da zaman zaman yardımcı oluyorum.

Sıkıntı yaylanın sorunu

Yaylada koyun kırpan besiciler de son yıllarda köydeki küçükbaş hayvan sayısının azaldığını, buna rağmen çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi.