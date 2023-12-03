Hakkari'deki markette çikolatayı cebine koyan çocuk olayına soruşturma Savcılık, sosyal medya hesaplarında zincir markette bir çocuğun çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine 'Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan soruşturma başlattı.

DHA

Hakkari'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Zincir markete giren 12 yaşındaki çocuğun iki çikolatayı cebine koyduğu iddia edildi.

Ardından market çalışanları, çocuğu fark ederek marketin deposunda bekletti.

Bu iddialar sonrası olayın bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, şu cümleler aktarıldı;

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Hakkari’de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar' şeklinde haberler yapıldığının öğrenilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

'Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan soruşturma

Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)