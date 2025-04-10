Meteorolojinin uyarıları sonrası Hakkari il merkezi ve ilçelerinde başlayan fırtına ve yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.

Okulların da tatil edildiği ilçede fırtına sonrası çok sayıda evin çatısı yerinden söküldü.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE TAŞ PARÇASI DÜŞTÜ

Bölgede yaşayan Birhat Ölmez isimli vatandaşın park halindeki otomobili ise fırtına nedeniyle çatıdan düşen taş parçası sonucu, büyük hasar gördü.

Araç sahibi Ölmez, yetkililerin acilen bu duruma el atıp, destekte bulunmasını istedi.

"ACAYİP SESLER GELDİ"

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Birhat Ölmez şöyle konuştu:

Dün akşam 23.00 sıralarında şiddetli bir rüzgar ve hiç yaşamadığımız bir felaketi yaşadık. Acayip sesler geldi, biz de o anlarda dışarıya çıkıp baktığımızda üzerine taş düşmesi sonucu, aracımda büyük hasar olduğunu gördük.



Ayrıca evin çatısı tümüyle yıkılmış durumda, yetkililerin acilen buna bir el atmasını istiyoruz. Dün resmen, büyük bir felaket yaşadık.