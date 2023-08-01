Hande Baladın’ı tehdit eden şüpheli yakalandı Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı çıktı.

DHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Mustafa N., milli voleybolcu Hande Baladın, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımı ve sponsor firmaya yönelik Instagram hesabı üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

Aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdüren şüpheli, Hande Baladın için şunları yazdı:

"Senin yüzüne asit atacağım"

Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı... Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. kızdan intikam almadan bana ölüm yok.

Yakalandı

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı.

Birçok suçtan kaydı çıktı

Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

"Korku ve endişeye sebebiyet vermiştir"

Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denilmişti: