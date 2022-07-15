Güvenlik kameralarında tespit edilen görüntüler üzerine Hasköy Yahudi mezarlığında mezarları kıran 18 yaşından küçük 5 çocuk gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı.

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamerası inceleme sonucu olayın 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi.

Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırının görüntüleri VİDEO

5 çocuk gözaltına alındı

Mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayın 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.

"Oyun amaçlı yaptık"

Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de bir açıklam yapıldı.

Açıklamada, "Beyoğlu ilçemiz Fetihtepe Mahallesinde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti mezarlığında 13 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen tahribatın araştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda; Mezarlıkta 81 adet mezar taşının tahrip edildiği, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden (Y.Y), (Y.B.G), (K.G), (H.S.Ç) ve (H.R.E) isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup, konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.













