Hatay'da Suriye sınırına yakın noktada çıkan orman yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken geçtiğimiz dakikalarda sevindiren haber geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 16:28
Hatay-Suriye sınırında çıkan orman yangınında son durum

Hem dünyadan hem de ülkemizden yangın haberleri geliyor...

Son olarak Hatay Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRDÜ

Yangın, paniğe yol açtı....

Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA 

Ekiplerin 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankıyla müdahale ettiği yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

