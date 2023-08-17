Hatay'da 10 katlı bina yıkımını izleyenlerin kaçışma anı

İHA
Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.
Yaralar sarılmaya devam ederken, hasarlı bina yıkımları da sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi adliye binası mevkiinde bulunan 10 katlı bir binanın, ekipler tarafından yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.
Yıkımı izleyen vatandaşlar panikledi
Yıkımda herhangi bir sorun yaşanmazken bu anları vatandaşlar meraklı gözlerle izledi ve cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
O anlar kamerada
Binanın çöktüğü anda vatandaşların yaşadığı panik anı, Hasan Bayır isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde; binanın çökmesiyle vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.