Hatay'da 10 katlı bina yıkımını izleyenlerin kaçışma anı Antakya ilçesinde hasarı nedeniyle yıkımı gerçekleşen binayı izleyen meraklı vatandaşlar bu esnada panik yaşadı. O anlar anbean kayda alındı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Yaralar sarılmaya devam ederken, hasarlı bina yıkımları da sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi adliye binası mevkiinde bulunan 10 katlı bir binanın, ekipler tarafından yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.

Yıkımı izleyen vatandaşlar panikledi

Yıkımda herhangi bir sorun yaşanmazken bu anları vatandaşlar meraklı gözlerle izledi ve cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

O anlar kamerada

Binanın çöktüğü anda vatandaşların yaşadığı panik anı, Hasan Bayır isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; binanın çökmesiyle vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.