İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Yaralar sarılmaya devam ederken, hasarlı yıkımları da sürüyor.

Hatay'ın ilçesi adliye binası mevkiinde bulunan 10 katlı bir binanın, ekipler tarafından yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.

Yıkımı izleyen vatandaşlar panikledi

Yıkımda herhangi bir sorun yaşanmazken bu anları vatandaşlar meraklı gözlerle izledi ve cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

O anlar kamerada

Binanın çöktüğü anda vatandaşların yaşadığı panik anı, Hasan Bayır isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; binanın çökmesiyle vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Hatay'da 10 katlı bina yıkımını izleyenlerin kaçışma anı