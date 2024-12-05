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İHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler bu kapsamda da İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durdu.

KARIN BÖLGESİNDE UYUŞTURUCU

Otobüsteki A.K. ve N.C. isimli yolcuların yapılan üst aramasında karın bölgelerine gizlenmiş sarılı şekilde 977 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şüpheli, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.