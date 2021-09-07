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    Hatay'da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı

    Kesici alet ile araçların lastiklerini keserek zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:46
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    Hatay'da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı

    Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri otomobillerinin lastiklerini kesilmiş halde buldu.

    Yapılan şikayet sonrası İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin lastiklerine zarar veren veya verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    22 ARACA ZARAR VERDİ

    Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, sokak içerisindeki park halinde duran 22 aracın yanına yaklaşarak, elinde bulunan kesici alet ile lastiklere zarar verdiği görüldü.

    Hatay'da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı VİDEO

    Hatay da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın S.K. olduğunu görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.

    Hatay da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Hatay da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı #3

    Hatay da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı #4

    Hatay da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı #5

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