Kesici alet ile araçların lastiklerini keserek zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri otomobillerinin lastiklerini kesilmiş halde buldu.

Yapılan şikayet sonrası İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin lastiklerine zarar veren veya verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

22 ARACA ZARAR VERDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, sokak içerisindeki park halinde duran 22 aracın yanına yaklaşarak, elinde bulunan kesici alet ile lastiklere zarar verdiği görüldü.

Hatay'da 22 otomobilin lastiklerini kesen şahıs gözaltına alındı VİDEO





GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın S.K. olduğunu görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



