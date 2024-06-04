Hatay'da 27 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, ölümden kurtuldu Kıskançlık yüzünden eşi tarafından Sinem Dönmez 27 yerinden bıçaklanırken, Enver Dönmez ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 yıllık evli olan 2 çocuk annesi Sinem Dönmez, infaz koruma memuru eşi Enver Dönmez ile çocuğunu özel derse bıraktı.

Sinem Dönmez, eşinden önce otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini taktı.

Ancak arkadan gelen eşi, otomobilde 4 yaşındaki oğlu olduğu halde direksiyondaki eşine bıçakla saldırdı.

Emniyet kemeri olduğu için hareket edemeyen Sinem Dönmez, çığlıklar içerisinde yardım istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Dönmez'in yardımına yol üzerindeki jandarma ekipleri koştu.

27 bıçak darbesi aldı

Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açıp, durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, jandarma ekipleri tarafından çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayağından yaralanan Enver Dönmez de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık yüzünden eşini bıçakladığı ileri sürülen Sönmez, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

4 yaşındaki çocuğu arka koltukta şahit oldu

3 kez ameliyat edilen Sinem Dönmez, yeniden hayata tutundu. Yoğun bakımdan servise alınan kadın büyük çocuğunu derse bıraktıklarını, 4 yaşındaki diğer çocuklarının ise aracın arka koltuğunda oturduğunu belirterek, "Ben direksiyon başına geçtim ve emniyet kemerini taktım. Eşim eli arkada arabaya doğru gelip, bir anda bana saldırmaya başladı. Zaman zaman sokakta yürürken dahi gördüğü kişiler için 'Bu sana niye baktı? Tanıyor musun?' diyerek kıskançlık tavırları yüzünden tartışıyorduk.

O gün hiçbir problemimiz yoktu üstelik 30 Mayıs evlilik yıl dönümümüzdü. El ele tutuşarak evden çıktık. Olayın olduğunda emniyet kemerim takılıydı. Bana bıçakla saldırırken, ayağımı frenden çekince araç ileri doğru gitmeye başladı. Bu sırada Kırıkhan jandarma ekipleri de kontrol yapıyormuş. Aracı görünce gelerek durdurmaya çalıştılar. Beni ellerinden alamayınca eşimin ayağına sıkarak onu ancak öyle durdurarak beni kurtardılar." dedi.

Darbelerin çoğunluğu boyun bölgesinde

Kocasının en çok boğaz bölgesine bıçaklı saldırıda bulunduğunu kaydeden Dönmez, "Vücudumun her yerinde bıçak yaraları var, iki kolum alçıda. Şikayetçiyim, boşanma davası da açacağım. Beni öldürmeye çalıştı. En ağır cezaları almasını istiyorum. Yarın bir gün çıkarsa çocuklarıma ve bana zarar verebilir." diye konuştu.

"Bu cani kocalara dur deyin"

Kızını koklamaya kıyamadığını söyleyen anne Emine Cengiz, damadının kızına yaptıklarıyla kendilerini perişan ettiğini belirterek, “Kızımı öldürmeye çalışmış. Bu caniye birileri 'dur' demeli. 2 günde 3 ameliyat oldu ve daha ameliyat olması gerekiyor. Çünkü vücudunda ciddi sorunlar var, parmakları çalışmıyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Artık yeter Sinemler, Ayşeler Fatmalar ölmesin. Çok ağır cezalar vererek bu cani kocalara 'dur' desinler.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)