Hatay'da 5 hırsız, hasarlı binalara girerken suçüstü yakalandı Hatay’da hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslara yönelik İHA destekli operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, 3 araç otoparka çekildi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasarlı binalara girip hırsızlık yaptılar

Polis ekipleri tarafından asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik İHA destekli yapılan denetimlerde Odabaşı Mahallesi'nde evden hırsızlık şüphesiyle 2 araç ve 3 şahıs ekiplerin dikkatine takıldı.

Suçüstü yakalandılar

İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z. isimli şahıslar hasarlı binadan hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Paketlendiler

Şüpheliler gözaltına alınırken, kullandıkları 3 araç gerekli cezai işlemler uygulanarak otoparka çekildi.