İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hasarlı binalara girip hırsızlık yaptılar
Polis ekipleri tarafından asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik İHA destekli yapılan denetimlerde Odabaşı Mahallesi'nde evden hırsızlık şüphesiyle 2 araç ve 3 şahıs ekiplerin dikkatine takıldı.
Suçüstü yakalandılar
İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z. isimli şahıslar hasarlı binadan hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Paketlendiler
Şüpheliler gözaltına alınırken, kullandıkları 3 araç gerekli cezai işlemler uygulanarak otoparka çekildi.