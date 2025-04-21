Hatay'da 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan hizmetli yakalandı

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir evden piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan dört adet beşli kolyeyi çalındı.

Hırsızlığı fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı.

HIRSIZ EV ÇALIŞANI ÇIKTI

Polisin geniş kapsamlı yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin evin hizmetlisi G.H. isimli kadın olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelinin adresi belirlendi ve kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Çaldığı altınlar ev sahibine teslim edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"500 BİN TL'LİK ALTIN VATANDAŞIMIZA TESLİM EDİLMİŞTİR"

İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, "Mahallemizde bir ikamette bir hırsızlık olayı gerçekleşti. 500 bin TL değerinde altın zihniyet eşyası çalındı fakat en yakın zamanda emniyet güçlerimiz şahsı yakaladılar.

Şahıstan çıkan 500 bin TL'lik altını geri vatandaşımıza teslim ettiler. Bu hususta hizmetlerinden dolayı Emniyet müdürümüz Nevzat Güneş ve bütün ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum" dedi.