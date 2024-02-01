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Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu... O anlar kaydedildi

Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu... O anlar kaydedildi Hatay’da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.