İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasar Hatay'da meydana geldi.
Hatay'da birçok bina yerle bir oldu, binlerce binada ise hasar oluştu.
Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi.
6 katlı bina için kontrollü yıkım
Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 6 katlı bina, iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı.
Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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