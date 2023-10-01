Hatay'da aile içi bıçaklı kavga! Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü Hatay’ın Arsuz ilçesinde tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

İHA Hatay'da aile içinde yaşanılan kavgada kan aktı.. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aile içi yaşanan tartışmada 24 yaşındaki M.A.S. isimli şahıs, iş insanı 65 yaşındaki babası Haşim Sağır’ı ve 60 yaşındaki annesini bıçakla yaraladı. Baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralı Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haşim Sağır hayatını kaybetti. Şüpheli genç gözaltında Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)