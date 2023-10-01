Hatay'da aile içi bıçaklı kavga! Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

İHA
Hatay'da aile içinde yaşanılan kavgada kan aktı..
Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aile içi yaşanan tartışmada 24 yaşındaki M.A.S. isimli şahıs, iş insanı 65 yaşındaki babası Haşim Sağır’ı ve 60 yaşındaki annesini bıçakla yaraladı.
Baba hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haşim Sağır hayatını kaybetti.
Şüpheli genç gözaltında
Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı.
Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)