Hatay'da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı

Kırıkhan ilçesinde ilerleyen otomobil, önüne aniden köpek atlayınca tehlikeli manevra yaptı. Bu etkiyle devrilen otomobilde yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Başıboş köpek dehşeti her geçen gün bir cana daha mal olurken, neden oldukları kazalar ise can yakmaya devam ediyor.

Saldırarak insanların ölümüne neden olan köpeklerden biri, bu kez de korkunç bir kazaya sebep oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilerleyen otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi civarında seyrederken, önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için tehlikeli manevra

Köpeği ezmemek için ani manevra yapan sürücü, direksiyon kontrolünü tamamen kaybetti.

6 kişi yaralandı

Bu etki sonucunda kontrolden çıkan araç devrilirken, otomobilin içerisindeki 6 kişi feci şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahalelerini gerçekleştirdiği yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 1'i kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, yaralılardan Vildan Ekerbiçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.