Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
447.186
1.00%
BTXN Coin
6.52
-6.59%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    Hatay'da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı

    Hatay'da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı

    Kırıkhan ilçesinde ilerleyen otomobil, önüne aniden köpek atlayınca tehlikeli manevra yaptı. Bu etkiyle devrilen otomobilde yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Başıboş köpek dehşeti her geçen gün bir cana daha mal olurken, neden oldukları kazalar ise can yakmaya devam ediyor.

    Saldırarak insanların ölümüne neden olan köpeklerden biri, bu kez de korkunç bir kazaya sebep oldu.

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilerleyen otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi civarında seyrederken, önüne aniden köpek çıktı.

    Köpeğe çarpmamak için tehlikeli manevra

    Köpeği ezmemek için ani manevra yapan sürücü, direksiyon kontrolünü tamamen kaybetti.

    Hatay da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı #1

    6 kişi yaralandı

    Bu etki sonucunda kontrolden çıkan araç devrilirken, otomobilin içerisindeki 6 kişi feci şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahalelerini gerçekleştirdiği yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Yaralılardan 1'i kurtarılamadı

    Edinilen bilgiye göre, yaralılardan Vildan Ekerbiçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hatay da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı #2

    Hatay da aniden yola atlayan köpek kaza getirdi: 1 ölü 5 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı
    Ekonomi

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov
    Magazin

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov

    Görüş Bildir