- Hatay'da apartmanın girişindeki motosiklet çalındı.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, sahibi durumu polisle paylaştı.
- Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yenimahalle'de kimliği belirsiz şüpheli, apartmanın girişinde bulunan motosiklete yöneldi.
Kısa sürede motosikleti çalıştıran şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu polise bildirdi.
HIRSIZ ARANIYOR
Görüntülerle birlikte şikâyetçi olan vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.