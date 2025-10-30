Abone ol: Google News

Hatay'da araç kaputundan 5 buçuk milyonluk uyuşturucu çıkarıldı

Hatay'da düzenlenen narkotik operasyonunda polis ekipleri, araçta gizlenmiş halde yüksek miktarda uyuşturucu madde buldu. Kaput kısmına saklanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 09:06
Hatay'da araç kaputundan 5 buçuk milyonluk uyuşturucu çıkarıldı
  • Hatay’da düzenlenen operasyonda, araçta gizlenmiş piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu madde bulundu.
  • Polis ekipleri, narkotik köpeği kullanarak daralı 1100 gram kokaini ele geçirdi.
  • Şüpheliler A.Ç. ve N.B.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerinin saklama yöntemi polisin gözünden kaçmadı...

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

1100 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

27 Ekim tarihinde A.Ç. ve N.B.O. isimli şahısların kullandığı araçta, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paketlenmiş şekilde daralı 1100 gram kokain bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan A.Ç. ve N.B.O. isimli şahıslar hakkında TCK 188 ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 28 Ekim’de adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

