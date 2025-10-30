Hatay'da araç kaputundan 5 buçuk milyonluk uyuşturucu çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zehir tacirlerinin saklama yöntemi polisin gözünden kaçmadı...

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

1100 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

27 Ekim tarihinde A.Ç. ve N.B.O. isimli şahısların kullandığı araçta, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paketlenmiş şekilde daralı 1100 gram kokain bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan A.Ç. ve N.B.O. isimli şahıslar hakkında TCK 188 ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 28 Ekim’de adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.