Hatay'da asansörde mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bir apartmanın dış cephe asansörü öğle saatlerinde arızalandı. Bu sırada evinden çıkmak isteyen bir anne ile bebeği, asansörde mahsur kaldı.

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDILAR

Durumu fark eden çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdivenle asansöre ulaşıp kapıyı açarak anne ve bebeğini güvenli şekilde dışarı çıkardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, asansörün tamiri için çalışma başlatıldı.