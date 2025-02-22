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İHA

Türkiye’nin narenciye üretimi açısından en önemli konuma sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan çiftçi Süleyman Bakıcı, hırsızlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Geçen yıl bahçesine 20 ila 25 zeytin fidanı alarak eken Bakıcı, 2 ay sonra fidanların hırsızlar tarafından kökünden sökülerek çalındığını gördü.

EKTİĞİ FİDANLAR SÜREKLİ ÇALINDI

Hırsızların çaldığı fidanların yerine tekrardan 5 zeytin fidanı alan Bakıcı'nın, tekrardan hırsızların hedefi olarak bahçesinden 5 zeytin fidanını çaldılar.

Bahçesine bakım yapmaya gelen Bakıcı, zeytin fidanlarının 7’sinin çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

"HIRSIZLAR YÜZÜNDEN ZOR DURUMDA KALIYORUZ"

Hırsızların sürekli zeytin ağaçlarının almasından usanan çiftçi Süleyman Bakıcı, "Geçen yıl mart ayında bahçeme 20 ila 25 zeytin fidanı dikmiştim. 2 ay sonra hırsızlar zeytin fidanlarından 5’ini çaldı. Çalınan ağaçlarımın yerine tekrardan ağaç aldım. Hırsızlar yine 5 fidan çaldılar.

Hırsızlar çalmalarına rağmen tekrardan yine diktim. 2 hafta önce bahçeye geldiğimde hırsızlar 7 fidanı çalmışlar. Ben hırsızlara inat olsun diye geçen cumartesi tekrardan 7 fidan aldım. Pes etmeyeceğim. Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zor durumda kalıyor." ifadelerini kullandı.