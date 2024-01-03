Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi

İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde Mufit Aslan, denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti.
Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 2'si çocuk 7 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aile üyeleri Adana'ya sevk edildi.
Zehirlenenlerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
"Zehirli olduğunu bilmiyormuş"
Babasının yakaladığı balon balığını tükettikten sonra 7 kişinin hastanelik olduğunu belirten Doğan Aslan, "5 i yetişkin 2'si çocuk zehirlendi. Balığı babam yakaladı. Böyle balık tutuyor getiriyordu. O da zehirli olduğunu bilmiyormuş. Adana'ya sevk ediyorlar" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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