Hatay'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Hatay'da denizden tutulan balon balığını tüketen aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile üyeleri ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde Mufit Aslan, denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti.

Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 2'si çocuk 7 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aile üyeleri Adana'ya sevk edildi.

Zehirlenenlerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

"Zehirli olduğunu bilmiyormuş"

Babasının yakaladığı balon balığını tükettikten sonra 7 kişinin hastanelik olduğunu belirten Doğan Aslan, "5 i yetişkin 2'si çocuk zehirlendi. Balığı babam yakaladı. Böyle balık tutuyor getiriyordu. O da zehirli olduğunu bilmiyormuş. Adana'ya sevk ediyorlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)