Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı

- Antakya'da F.Ü. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı, motoru yola fırladı ve sürücü ağır yaralandı.
- Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtardı, sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Kazanın ardından polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Yola fırlayan motor kazanın şiddetini gösteriyor...
27 yaşındaki F.Ü. yönetimindeki 31 ACK 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Şiddetli çarpma sonrası araç adeta metal yığınına dönerken, parçalar etrafa saçıldı.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
MOTOR BLOĞU OTOMOBİLDEN AYRILDI
Kazadan hemen sonra motosikletli bir vatandaşın olay anını kayda aldığı görüntülerde, yolun ortasına savrulmuş motor ve araç aksamları dikkat çekti.
Görüntülerde motosiklet sürücüsünün şaşkın tepkisi de yer aldı.
Hurdaya dönen araç, yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.