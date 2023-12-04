Hatay'da belediye işçisi refüjde ölü bulundu Hatay'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirlenen bir kişinin cansız bedeni refüjde bulundu.

DHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde refüjde bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye çalışanı olduğu belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli Ercan Kaya olduğu tespit edildi.

Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)