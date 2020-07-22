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    Hatay'da bıçakladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü

    Evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçaklayarak yaralayan şahıs, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra geri gelip köpeği yeniden bıçakladı.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 12:16
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    Hatay'da bıçakladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü

    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’nde yaşayan Randa Ailesi'nin evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, alkollü olduğu öne sürülen S.A. tarafından bıçaklandı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken, saldırgan S.A.'yı yakaladı. İkili arasında arbede çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri S.A.’yı gözaltına aldı.

    SERBEST KALDI, İKİNCİ KEZ BIÇAKLADI

    Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Gordi'yi bıçakladığı belirlenen S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.A. da serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi’yi 2'nci kez bıçakladı.

    Hatay'da bıçakladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü #1

    GOLDİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hayvan barınağına götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle yaşamını yitirdi.

    "TEHDİTLER KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

    Goldi’yi 2 yıl önce birkaç aylıkken sahiplendiklerini anlatan Nejdet Randa, "Saldırgan bize tehditler, küfürler yağdırmaya başladı. Olay sırasında köpek ortadan kayboldu, veterinere götürmek için aradık ama bulamadık. Jandarma geldi köpeği bulduk, iki yerinden bıçaklanmıştı. Fakat hayati bir yara almamıştı. Jandarma saldırganı gözaltına aldı. Sabaha karşı bulduğumuzda ise kanlar içerisindeydi. Saldırganın ikinci kez bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini öğrendik.” dedi.

    Hatay'da bıçakladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü #2

    "DİĞER KÖPEKLERİ DE ÖLDÜRECEKMİŞ"

    Metin Randa ise “Mahalleli tarafından sevilen, çocukların oynadığı, sevdiğimiz bir köpekti. Köpeğimize saldıran şahıs mahalledeki diğer köpekleri de öldüreceği yönünde tehditler savurmuştu. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

    Randa Ailesi, S.A.'dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay'da bıçakladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü #3

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