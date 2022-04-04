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- Hatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü
Hatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü
Bir kadın, geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
- İHA
- 04.04.2022 - 17:53
Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 35 MJG 02 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kanmaz'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonun altında kalan Kanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kanmaz'ın cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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