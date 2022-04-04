Petrol
107.99
3.45%
Euro
16.17
-0.29%
Dolar
14.71
0.15%
Altın
915.21
0.67%
Borsa
2302
2.22%
Bitcoin
679.471
-0.55%
BTXN Coin
35.19
-2.16%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Hatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü

    Bir kadın, geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü

    Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 35 MJG 02 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kanmaz'a çarptı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonun altında kalan Kanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kanmaz'ın cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kamyon sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

    fHatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü #1

    Hatay’da bir kadın geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Tayvan'da karantinadan kaçan kadına 50 gün hapis cezası
    Dünya

    Tayvan'da karantinadan kaçan kadına 50 gün hapis cezası

    Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçuşları başlıyor
    Gündem

    Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçuşları başlıyor

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir