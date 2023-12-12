İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde, görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.

Bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı

9 yaşındaki T.H., bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı.

Sürücü, bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi.

Görenler çocuğun yardımına koştu

Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)