İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde, görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.
Bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı
9 yaşındaki T.H., bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı.
Sürücü, bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi.
Görenler çocuğun yardımına koştu
Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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