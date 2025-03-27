Hatay'da çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk mahsur kaldı

DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi’ndeki Ayyıldız Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı.
Kısa sürede daireyi saran alevler, diğer katlara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Paniğe kapılan aileler kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI
Binanın 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.G.’ye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Dairelerdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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