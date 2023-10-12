Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon

İHA
Hatay’da polis ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
4 kişi gözaltına alındı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu örgüt içerisinde Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen F.H., D.E. ve A.C. İskenderun’da, Ü.E. ise Belen’de saklandıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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