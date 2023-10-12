Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

İHA

Hatay’da polis ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 kişi gözaltına alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu örgüt içerisinde Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edilen F.H., D.E. ve A.C. İskenderun’da, Ü.E. ise Belen’de saklandıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)