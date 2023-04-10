Hatay'da depremde hasar alan caminin minaresi yıkıldı: O anlar kamerada Depremde büyük hasar gören bölgenin Erzin ilçesinde, bir caminin minaresi halat yardımı ile kontrollü şekilde yıkıldı.

İHA

Depremin 2'nci ayında da hasarlı binalara ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili derinden etkileyen depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Enkaza dönen kentler ayağa kaldırılırken, vatandaşların da barınmadan beslenemeye tüm ihtiyaçları karşılandı.

Bu süreçte hasar tespit çalışmalarında tehlike saçan binalar belirlendi.

Ardından ekipler harekete geçerek yıkım işlemlerini hızlandırdı.

Hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Bu çalışmalardan biri de Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirildi. Bölgede birçok yapı gibi camilerin minareleri de hasar aldı.

Deprem birçok caminin minaresine ya zarar verdi ya da yıktı.

Kontrollü şekilde yıkıldı

Kısmen yıkılan camilerin minareleri, ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından tek tek yıkılmaya başlandı.

Hasar alan ve tehlike oluşturan diğer cami minareleri ise halat yardımı ve iş makinelerinin desteğiyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Numune Camii minaresi de aynı yöntemle yıkıldı, o anlar kameraya da yansıdı.