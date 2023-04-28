Hatay'da depremin ardından çicek dükkanını açtı: İş yerim artık acılara ortak Depremlerin yaşandığı kentte yeniden toparlanmak için iş yerini açan bir çicekçi müşterilerinin sadece mezarlık için çicek aldığını ifade ederek, "Çocuklarından birinin çileği çok sevdiğini söyleyip mezarına dikmek için çilek fidesi aldı." dedi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar alan kentlerden biri de Hatay oldu.

Yaşanan depremlerden etkilenen kentte yaşam yeniden başladı.

Kentte birçok esnaf iş yerlerini açmaya başlarken çiçekçiler de işlerinin başına döndü.

Felakette binlerce yakınını kaybeden Hataylılar, onların kabirlerine dikmek için çiçek satın almaya geliyor.

Gözyaşı içinde çicek alımı

Antakya’nın Serinyol Mahallesi’nde 20 yıldır çiçekçi dükkanı işleten 42 yaşındaki Kadir Çaçan hayata yeniden dönmek için iş yerini açtı.

Çaçan, gün içinde birçok kişinin gözyaşları içinde çiçek satın almaya geldiğini söyledi.

"İş yerim artık acılara ortak"

Hatay halkı olarak yaraları sarmak için çabaladıklarını belirten Çaçan, deprem öncesi mutluluklara ortak olduğu iş yerinde şimdi ise sadece acılara şahit olduğunu anlattı.

"Çocuklarından birinin çileği çok sevdiğini söyleyip mezarına dikmek için çilek fidesi almıştı"

Zor günler geçirdiklerini dile getiren Çaçan şu şekilde konuştu:

Eskiden sevgililer günü, doğum günleri gibi özel ve mutlu zamanlarda çiçek satıyorduk. Bu yıkımdan sonra ne yazık ki artık sadece mezarlıklara giden çiçekleri satıyoruz. Bu da bana çok acı veriyor.



Binlerce kişi yakınlarının mezarına dikmek için çiçek almaya geliyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Eskiden müşterilerimizi gülerek karşılarken, şimdi ise insanlar gözyaşlarıyla içeriye giriyor.



3 çocuğunu depremde kaybeden bir anne gelmişti. Çocuklarından birinin çileği çok sevdiğini söyleyip mezarına dikmek için çilek fidesi almıştı. Onu unutamıyorum. Uzun bir zaman da alsa inşallah bu zor günleri aşacağız.

"Burası artık sözün bittiği yer"

Kaybettiği yakınlarının kabirlerine dikmek için çiçek almaya gelen 63 yaşındaki Erol Saraçoğlu ise "Acı ve buruk hissediyoruz. Bunu ancak yaşayan bilir. Burası artık sözün bittiği yer." dedi.