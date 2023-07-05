Hatay'da depremzede çocuklara çadırda kick boks dersi Depremzede çocuklar, İskenderun'da kurulan çadırda aldıkları muay thai ve kick boks dersleriyle hem eğleniyor hem de psikolojik açıdan felaketin etkisinden kurtuluyor.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin yaraları sarıyor.

Bu felaketten en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Depremden sonra çocukların psikolojik sağlıkları için birçok uygulama hayata geçirildi.

Son adım Hatay'ın İskenderun ilçesinde...

Çadır kentlerde yaşayan çocukların yaralarını sarmak için Raks Spor Kulübü tarafından, İskenderun'da muay thai ve kick boks eğitimi başlatıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurulu çadır kent ve çevresinde bulunan tüm çocuklar, antrenör Serdar Keskin gözetiminde çalışmalar yaparak turnuvalara hazırlanıyor.

"Bu sporla çocukların rahatlamasını sağlıyoruz"

Tüm yaş grubu kız-erkek sporcuları çalıştıran Keskin, çocukları kendi aralarında yapacakları turnuvaya hazırladıklarını belirterek, "Deprem hepimizi olumsuz etkiledi. Bu sporla çocukların rahatlamasını sağlıyoruz. Onlara iyi geldi. Bu ringde çok mutlular.” dedi.

Spor kulübü yöneticilerinden Hülya İlbeyi ise, "Burada çocuklarımızı psikolojik olarak onlara destek olabilmek adına muay thai ve kick boks sporunu yaptırıyoruz. Bir nebze de olsa onları mutlu edebiliyorsak biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.