Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı 2 bina aynı anda yerle bir oldu Antakya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da 10 katlı 2 bina, dinamit yardımıyla yıkıldı. Patlama ile yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle takip etti.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi enkaz kaldırma çalışmalarının ve yıkımların yoğun olarak devam etttiği yerler arasında da ilk sırada.

İlçenin Günyazı Mahallesi’nde de 10 katlı 2 bina dinamit yardımıyla yıkıldı. Patlama ile yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle takip etti.

Binaların yıkılma anı görüntülendi

Binanın yıkımı sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Binaların yerle bir olması ise saniye saniye görüntülendi.

"Bunca emeğin karşılığı bu olmamalıydı"

Bölgeye çok katlı bina yapılmasına tepki gösteren Nevzat Şahin, “Yapılan bunca emeğe, harcanan bunca paranın karşılığı bu olmamalıydı. Müteahhitlerin dikkatli ve işini güzel yapması olması lazım. Böyle bir yerde ölüm yaşanmadı ama yaşanabilirdi.

Yapılacak şey çoktu ama yapılmadı. Bu günden sonra devletimizin buna önlem alması lazım. Yüksek kat doğru bir şey değil. Hele de böyle bir zeminde yapılması normal değil” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)