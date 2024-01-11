Hatay'da dinmeyen evlat acısı: Depremden sağ çıktı ama... Depremde eşi ile 2 evladını kaybeden Fatma Keklik, protez bacağı ve hareket ettirmekte güçlük çektiği koluyla kalan diğer çocukları için yaşama tutundu.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasarı Hatay aldı.

Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybederken binlerce ev ise yıkıldı.

Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde bulunan Ölçer Apartmanı ise 38 yaşındaki Fatma Keklik’in 43 yaşındaki eşi Coşkun, 19 yaşındaki kızı Fethiye Sultan ve 17 yaşındaki oğlu Şükrü Efe’ye mezar oldu.

2 evladını kaybetti, 2 evladıyla hayata tutundu

Anne Keklik ise, 12 yaşındaki kızı Hatice Ecrin ve 5 yaşındaki oğlu Kaan Eren ile birlikte enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sol bacağını kaybeden ve sol kolunu hareket ettirmekte güçlük çeken Keklik, Ankara’da yaklaşık 8 ay süren tedavi sürecinin ardından evlatlarına kavuştu.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalan yavruları için hayata tutunan anne, depremde kaybettiği evlatlarının özlemlerini hayatta kalan evlatlarıyla gideriyor.

Yaşadıkları evin 4 kişiye mezar olduğunu dile getiren Fatma Keklik, “6 Şubat’ı hatırlamak zor. O anı yaşamak çok kötü bir şeydi. Biz 4 katlı bir binada yaşıyorduk. Ana cadde üzeri, altımızda dükkan vardı. Biz birinci katta oturuyorduk. O gün evde 8 kişiydik. 8 kişiden dördümüz sağ kurtulduk, eşim ve 2 çocuğum ve eşimin teyzesinin torunu vefat etti. Onun haricinde kızım topuğundan yaralanarak çıktı.

Oğlum sabah alnı çizilerek halk tarafından, yani sesimizi duyan birkaç halk tarafından, kayınpederim ve kayınvalidem bizde yaşıyordu, onlarla birlikte sabah çıkarıldı. Ben üçüncü günü akşamına çıkartıldım.” dedi.

"Vefat eden evlatlarımın özlemini hayatta kalanlarla gideriyorum"

Hayatta kalan 2 evladıyla depremde kaybettiği eşi ve 2 evladının hasretini giderdiğini belirten Keklik, “Ben, Eren ve 12 yaşındaki yedinci sınıfa giden kızım var. Onlar için hayata tutunmak adına 8 aydır hastanede mücadele verdim. Evet gidiş gelişlerim oldu. Rabbim demek ki bu nefesi bahşetti. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum.

Diz üstü amputeyim, sol kolum kurtarıldı ama tedavi görüyorum. Yani hayata tutundum, onlar için mecburum. Vefat eden evlatlarımın özlemini hayatta kalanlarla gideriyorum. Evlatlarım 8 aydır benden uzaklar, anne özlemleri var. Onlar için ayaktayım, kızım ve oğlum için. Eren’in bana ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)