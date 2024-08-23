Hatay'da düğüne 15 gün kala vefat eden gelinle ilgili acı detay Antakya ilçesinde düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki kızdan geriye, gelinliği kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden genç kızın gelinliğini hazırlayan Belgin Aygün, ölen kızın mezarına gelin duvağı ve gelinlik provalarında kullandığı çiçeği bıraktı.

Düğününü yapamadan ölen genç kızın gelinliğini giydiremediği için üzgün hisseden Aygün, gelinden geriye kalan gelinliği rafa kaldırdı.

"GELİNLİĞİ ÇOK YAKIŞMIŞTI"

Hayatını kaybeden genç kızın gelinliğini tasarlayan Belgin Aygün, “İdal Hanım bizim gelinimizdi ve çok tatlı bir bayandı. Gelinliğini gelip denedi. O gün 19 yaşındaki gelinimiz çok heyecanlıydı. Gelinin ölümü inan ki çok üzdü. Gelinliği o kadar üstüne yakışmıştı ki. İki gün sonra kızın kötü haberini aldık.

Kalp krizi geçirip öldüğünü öğrendik. Hiç inanmadık bizim için şok olduk. Bir de genç yaşta ölümü ve gelinliği giymemesi gerçekten insanı üzüyor. Gelinliğe baktığımızda çok üzülüyoruz. Gelinliği giydiremedik diye çok üzülüyoruz.” dedi.

"MEZARINA DUVAĞINI KOYDUK"

Düğününü yapamadan ölen genç kızın mezarına duvağı ve gelin çiçeğini bırakan Belgin Aygün, ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek “Nurcan Hanım'la duvağını ve el buketini alıp gittik. Çünkü onları çok beğenmişti. Gelini giydiremedik ama en azından mezarına duvağını ve çiçeğini koymayı tercih ettik. Çünkü öbür dünyada gönlü olsun dedik. İnanın ki o kadar kötü bir his ki o gelinliğini giydirememek.

Böyle bir durum yaşamadık. Bu sefer yaşadık. İlk kez oldu ve inanın ki ruhen çok kırıldım. Kızımızla hep gelinlik üzerine irtibat kuruyorduk. Hazırlığımız çok güzel gidiyordu ama maalesef ölüm bizi yakaladı. Gelinliğini rafa kaldırdık. Çünkü çok acı bir şeydi.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)