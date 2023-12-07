Hatay'da evlenmek isteyen adam dolandırıldı: 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu Reyhanlı ilçesinde evlenmek isteyen şahıs, 102 bin lirası ve 50 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı.

İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

M.A.A. isimli şahıs, tanıştığı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Kadın, M.A.A.'dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla ortalıktan kayboldu.

Kadın tespit edildi

Bunun üzerine M.A.A., polise başvurdu. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları çalışmada şüpheli kadının S.E. olduğunu tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli olarak tespit edilen M.T.'nin Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 775 sikke ve 4 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alındı, sınır dışı edildi

Evde bulunan D.D., E.D., H.D. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Polis S.E. adlı kadını da gözaltına aldı. Şüpheliler, yabancı uyruklu olduğu için mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)