Hatay'da evlerine yılan giren vatandaşlar paniğe sürüklendi: İtfaiye müdahale etti

- Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasıyla yılanlar evlere girdi.
- Yayladağı ve İskenderun'da vatandaşlar itfaiyeden yardım aldı.
- Yılanlar yakalanıp doğaya bırakıldı.
Hava sıcaklıkları hayvanları da etkiledi...
Hatay’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yılanlar sıkça görülmeye devam ediyor.
YILANLAR İÇİN İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK İSTENDİ
Yayladağı ve İskenderun ilçelerinde vatandaşların evlerine giren yılanlar paniğe neden oldu.
Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
YAKALANAN YILANLAR TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki ayrı adresteki yılanları özel aparatla kısa sürede yakaladı.
Ekipler, yakalanan yılanları zarar vermeden doğal yaşam alanlarına bıraktı.