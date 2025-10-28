Hatay'da evlerine yılan giren vatandaşlar paniğe sürüklendi: İtfaiye müdahale etti Yayladağı ve İskenderun'da evlerinde yılan olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler tarafından yakalanan yılanlar doğaya geri bırakıldı.