Hatay'da feci kazada can verdi Kentte motosiklet kazasında eşiyle birlikte yaralanan sürücü, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Mehmet Şimşek, kontrolü kaybetti ve motosiklet devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Şimşek yola savrularak ağır yaralandı.

Karşı yönden gelen araç sürücüsüyse motosikletin devrildiğini görerek ani manevra yaptı ve sürücü ile eşi, ezmekten saniyelerle kurtuldu.

20 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanede yatan 44 yaşındaki sürücü, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından öldü. Şimşek, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)