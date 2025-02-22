Hatay'da firari angus 3 kişiyi yaraladı

DHA
Hatay'da yurt dışından getirilen angusların bulunduğu tır, sabah saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaştı.
Nakliye sırasında tırda bulunan bir angus huzursuzlanarak kaçtı.
SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Çay ve Dumlupınar mahallelerinde koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı.
Trafik akışını etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar yaşattı.
3 KİŞİYİ YARALADI
Kaçan hayvanı yakalamaya çalışan 3 kişi, angusun darbeleriyle hafif yaralandı.
Ekiplerin çalışması sürerken, angus henüz yakalanamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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