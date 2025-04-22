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DHA

Bugün saat 17.00 sularında Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Bucağı yolunda meydana gelen kazada, Hasan Y. idaresindeki 28 K 5889 plakalı kamyonun frenleri arızalandı. Kontrolden çıkan araç, doğrudan Harbiye Şelalesi yakınındaki mesire alanının ağaçlıklı bölümüne savruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon, bu sırada bölgede görev yapan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Çakrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaralanan sürücü Hasan Y. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın, yürüyüş yolunda o sırada çok sayıda vatandaşın bulunmadığı bir ana denk gelmesi, muhtemel bir toplu can kaybını önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.