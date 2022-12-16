Hatay'da ilişkiye girmediği kocasından dayak yiyen kadın o anı anlattı

Eşinin cinsel ilişki teklifini geri çevirdikten sonra canice darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, 'Kocam beni öldürmeden tutuklanmalı' dedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet olayı yaşandı.

İlçede ikamet eden Hatice K. (24),kocası M.K.’nin (27) ilişki teklifini kabul etmeyince dayak yedi.

Fırsat bulup kocasının elinden kurtulan ve telefonu alıp kendini banyoya kilitleyen kadın, KADES’ten yardım istedi.

Kaşına 8 dikiş atıldı

Güvenlik güçlerinin anında arayıp ekip sevk etmesiyle şüpheli koca gözaltına alındı. Darbedilen ve yaralanan kadın ise hastaneye götürüldü. Hastanede kaşına 8 dikiş atıldı.

Saldırgan koca serbest

İfadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli koca ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

"Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu"

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Hatice K., "Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu. Ben de bu durumdan rahatsız oluyordum. Yine bana yanaştı. Ona 'evlilik bunun için mi var' dedim. O da bana 'senin başka görevin mi var? Çocuğuna bakacaksın, evini temizleyeceksin, benim gönlümü hoş tutacaksın' dedi. Bunu kabul etmedim dayak yedim." dedi.

"Dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı"

Eşinin boğazını sıktığını aktaran Hatice K., "2 dakika boyunca sıktı. Nefes alamadım. Bu anlara çocuğum şahit oldu. Zaten o ağlayınca bıraktı. Yoksa belki bırakmazdı. Ben de yeniden boşanmak istediğimi ve dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı. Elinden kaçarak telefonumu alıp, kendimi banyoya kilitledim. KADES uygulamasına bastım." ifadelerini kullandı.

Eşinin kapıyı zorlaması üzerine kendine bir şey yapmaması için sakince içeri geçtiğini ifade eden Hatice K., kısa süre sonra da polis ve jandarmanın aradığını söyledi.

"Kanlarım çocuğuma sıçradı"

Bu sırada telefonuna el koyan eşinin yüzüne de yumruk attığını anlatan Hatice K., "Yüzüm, gözüm kanlar içinde kaldı. Kanlarım çocuğuma sıçradı. Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu. Kayınvalidem o sırada yüzümdeki kanları havluyla silmeye çalıştı. Şikayetçi olduğum için bana kızdı ve kan olan halı ve havluyu toplayıp dışarı çıkardı." diye konuştu.

Olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve kaşına 8 dikiş atıldığını da ifade eden Hatice K., gözaltına alınan eşinin 24 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

"Ben içeriye girmem ama Hatice kendine dikkat etsin"

Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Hatice K., "Eşim sağda solda 'benim savcı, hakim tanıdığım var bana bir şey olmaz içeriye girmem ama Hatice kendine dikkat etsin yolda yürürken başına her an bir şeyler gelebilir ve ölebilir' diye tehditler gönderiyor. Yolda yürüyemez hale geldim önde annem arkada teyzem yürüyor.

"Beni öldürmeden tutuklanmalı"

Böyle tehditlere ve şiddete rağmen nasıl bu adam dışarda dolaşıyor anlamıyorum. Beni öldürmeden tutuklanmalı. Eşleri tarafından öldürülen kadınların da eşlerinin uzaklaştırma kararları vardı onların başına gelenin benim başıma gelmesini istemiyorum, bana yardım edin lütfen." şeklinde konuştu.