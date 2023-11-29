Hatay'da internetten hayali iş makinası dolandırıcılığı: Yakalandılar

İHA
Ankara’da yaşayan H.Ş., iş makinesi almak için internet üzerinden iletişime geçtiği şahısların kendisini 950 bin TL dolandırdığını söyleyerek polise başvurdu.
Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Tutuklandılar
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayının faillerinin; H.T., H.C.A., F.E. ile A.D. olduğu belirlendi.
25 Kasım tarihinde İskenderun’da gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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