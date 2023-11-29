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Hatay'da internetten hayali iş makinası dolandırıcılığı: Yakalandılar

Hatay'da internetten hayali iş makinası dolandırıcılığı: Yakalandılar Hatay’da internet üzerinden hayali iş makinesi satışı yaparak Ankara’da bir vatandaşı 950 bin TL dolandıran 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.