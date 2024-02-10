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Hatay'da kan donduran cinayet! Hamile anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu

Hatay'da kan donduran cinayet! Hamile anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından yaylada gömülü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı, hamile kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü.