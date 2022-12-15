Petrol
82.4
-0.36%
Euro
19.9588
0.30%
Dolar
18.6511
0.16%
Altın
1.065
-1.51%
Borsa
5115
0.95%
Bitcoin
331.702
-2.18%
BTXN Coin
5.24
-1.87%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Hatay'da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti

    Erzin ilçesinde, 4 ay önce meme kanseri teşhisi koyulan 30 yaşındaki öğretmen Betül Kılıçkıran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 15.12.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti

    Hatay'ın Erzin ilçesi Şükrü Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Betül Kılıçkıran'a, 4 ay önce meme kanseri tanısı koyuldu.

    Özel hastanede tedavisine başlanan Kılıçkıran, 1 ay önce sağlık durumu ağırlaşınca yatışı yapıldı.

    Kılıçkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Yakınları büyük üzüntü yaşadı

    2 yıl önce evlendiği öğrenilen Betül Kılıçkıran'ın ölümü ile ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.

    Toprağa verildi

    Betül Kılıçkıran, Kaymakamı Osman Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından İsalı Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)

     

    FOTOĞRAFLI

     


    Hatay da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti #1

    Hatay da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti #2

    Hatay da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti #3

    Hatay da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti #4

    Hatay da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti #5


    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray
    Futbol

    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..
    Basketbol

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir