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- Hatay'da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti
Hatay'da kanser tedavisi gören Betül Öğretmen, hayatını kaybetti
Erzin ilçesinde, 4 ay önce meme kanseri teşhisi koyulan 30 yaşındaki öğretmen Betül Kılıçkıran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 15.12.2022 - 16:09
- Güncelleme : 15.12.2022 - 16:20
Hatay'ın Erzin ilçesi Şükrü Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Betül Kılıçkıran'a, 4 ay önce meme kanseri tanısı koyuldu.
Özel hastanede tedavisine başlanan Kılıçkıran, 1 ay önce sağlık durumu ağırlaşınca yatışı yapıldı.
Kılıçkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yakınları büyük üzüntü yaşadı
2 yıl önce evlendiği öğrenilen Betül Kılıçkıran'ın ölümü ile ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.
Toprağa verildi
Betül Kılıçkıran, Kaymakamı Osman Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından İsalı Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)
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