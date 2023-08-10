Hatay'da karbon fiberle güçlendirildiği için depremde ayakta kalan bina yıkıldı Defne'de 3 bloktan oluşan ve A-3 Blok'u depremde tamamen yıkılan sitenin 14 yıl önce karbon fiberle güçlendirdiği, bu sayede ayakta kalan hasarlı A-2 Blok'u kontrollü olarak yıkıldı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u yerle bir oldu.

Ölümlere neden olan yıkımla birlikte A-1 Blok da ağır hasar aldı.

Ancak A-2 Blok, az hasarlı olarak ayakta kaldı.

karbon fiber ile güçlendirildiği ortaya çıktı

Bu blokun depremden 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği ortaya çıktı.

Bu güçlendirmeyle, binanın depremde ayakta kaldığı, içinde yaşayanların da bu sayede kurtulduğu kaydedildi.

Yıkılan binada enkaz kaldırma işlemlerine geçilirken, ağır hasar alan ve ayakta kalan bloklar da tahliye edildi.

Kontrollü şekilde yıkıldı

Depremin üzerinden aylar geçerken, bölgedeki çalışmalarda Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'ndeki tahliye edilen binalar da yapılan çalışmalar kapsamında kontrollü olarak yıkıldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Keskin, "Ekipler 2 bloku da kontrollü olarak yıktı. Bu yıkımın sebebi, binanın güçlendirilen bölgeleri ayakta kalmıştı. Ancak diğer bölgelerinde çatlaklar vardı. Ekipler de yıkımını gerçekleştirdi. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.