Hatay'da kardeşinin öldürdüğü eşinin cenazesini alan adama tepki

Eşiyle arasını düzeltmeye gittiği sırada kayınbiraderi tarafından silahla yaralanarak hayatını kaybeden kadının cenazesini eşinin almasına yakınlarından tepki geldi.

Hatay'ın Payas ilçesinde dün akşam saatlerinde eşi ile arası bozuk olan Hüseyin Karakuş, barışmak için S.K.'yi ofise çağırdı.

Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmanın seslerini duyan Karakuş'un kardeşi Yüksel Karakuş da 9 yaşındaki kızını da yanına alıp, ofise geldi.

Çıkan kavga sırasında Hüseyin Karakuş, eşi S.K. ile kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle rehin aldı.

Pombalıyla ateş etti

Kızı ile eşinin rehin alındığını öğrenen İnci Bağış Karakuş da olay yerine gitti.

İnci Bağış Karakuş'u kapıda gören Hüseyin Karakuş, yengesine pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların kalbine isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine ekipler geldi

İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Karakuş'un teslim olmaması üzerine, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Rehineler operasyon ile kurtulurken, Hüseyin Karakuş yakalanıp gözaltına alındı.

Yaralı hayatıbı kaybetti

Sağlık ekipleri ise 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenazeyi eşi teslim aldı

Yüksel Karakuş, sabah saatlerinde eşinin cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Bu sırada morgun önüne gelen İnci Bağış Karakuş'un kardeşleri ile yakınları, cenazenin kendilerine teslim edilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, cenazenin Yüksel Karakuş'a verilmesine karar verdi.

"Dirisine sahip çıkmayan birine ölüsü verilir mi"

Cenaze teslimi sırasında öfkelenen kadının yakınları, "Kocasına teslim edilmesini istemiyorduk. Kanunen eşi hayatta olduğu için cenazemiz ona veriliyor. Katil bir aileye cenaze teslim edilir mi? Öldürmüşsün zaten nasıl verelim? Dirisine sahip çıkmayan birine ölüsü verilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Cenazesi defnedilecek

DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından eşine teslim edilen Karakuş'un cenazesi, defnedilmek üzere Hatay’ın Payas ilçesine götürüldü.