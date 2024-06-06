Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve aralık ayında sırra kadem basan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni yaklaşık 20 gün sonra bulunmuştu.
Olay üzerine Özdemir'in yakınları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak olayın aydınlatılmasını istemişti.
Kayınbiraderi cinayeti itiraf etti
Programda yaşananların ardından hayatını kaybeden Özdemir'i eşi Meryem Özdemir’in kardeşi Mehmet G., öldürdüğünü itiraf etti.
Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınbirader gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından alınan ifade doğrultusunda Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir, diğer kayınbiraderi M.G., eşinin kuzenleri H.G. ve S.G., eşinin annesi H.G., eşinin babası İ.G., eşinin amcası Y.G. olmak üzere 8 kişi 3 farklı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.
6 kişi tutuklandı
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Özdemir'in eşinin amcası Y.G. ile eşinin kuzeni S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şahıs tutuklandı.
Özdemir'in öldürüldüğü silah ise polis ekipleri tarafından toprağa gömülü vaziyette bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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