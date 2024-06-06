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Hatay'da kayınbiraderin itiraf ettiği cinayete ilişkin 6 kişi tutuklandı

Hatay'da kayınbiraderin itiraf ettiği cinayete ilişkin 6 kişi tutuklandı Hatay'da cesedi 20 gün sonra bulunan ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.