Hatay'da kontrolden çıkan tır seyyar satıcıyı ezdi

Hatay'da meydana gelen trafik kazası felaketle sonlandı.
Hatay-İskenderun kara yolu üzerinde seyreden tır sürücüsü İsmail B., Belen ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır, Topboğazı mevkiinde yol kenarındaki barakada meyve satan Halil Y.'ye çarptı.
SEYYAR SATICIYI EZİP TARLAYA UÇTU
Ardından yoldan çıkıp tarlaya uçan tırdan alevler yükseldi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, Halil Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederken, sürücü İsmail B.'yi araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
İsmail B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Tır, kullanılamaz hale geldi.
Hayatını kaybeden Halil Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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