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Hatay'da köpek çalan 2 hırsızın telaşı kamereya yansıdı Abone Olun

Hatay'da köpek çalan 2 hırsızın telaşı kamereya yansıdı Hatay'da motosikletli iki hırsız, sahipli bir köpeği evinin önünde oynarken çalıp, kaçtı. Köpek hırsızlarının, olay yerinden kaçarken motosikletleri bozulunca panik yaşadığı ama köpeği bırakmadıkları görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Motosikletli iki hırsız, Hatay’ın Erzin ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evin önünde gezinen Cairn Teriyer cinsi köpeği çaldı. Çoban ailesinin "Çıtır" isimli köpeği ile birlikte motosiklete binip olay yerinden hızla uzaklaşmayı planlayan hırsızlar, motosiklet bozulunca telaş yaptı. Hırsızlar yaşadıkları aksiliğe rağmen köpeği ellerinden bırakmadı ve zor da olsa motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Köpeği çalan 2 acemi hırsızın motosiklet çalışmayınca yaşadıkları panik güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği çalınan ailenin küçük kızı köpeğini geri istiyor Köpeği çalınan ailenin küçük kızı Hifa Çoban, Çıtır’ı gözyaşları içerisinde hırsızlardan geri istedi. Baba İrfan Çoban da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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