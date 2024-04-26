Hatay'da köpekten kaçarken ayağını kıran küçük kız yaşadıklarını anlattı Yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğinden kaçmak isterken bacağı kırılan genç kız yürüme sürecinin en az iki olduğunu belirterek sokak köpekleri hakkında gerekenin yapılmasını istediğini söyledi.

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İHA

Türkiye'nin bitmeyen çilesi sokak köpekleri...

Başıboş köpek saldırısının adresi bu kez Hatay oldu.

Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi’nde 23 Nisan akşamı kuzenleriyle dışarıya çıkan 14 yaşındaki Zeynep Açar, yolun karşısında duran köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin üzerlerine doğru koştuğunu gören Açar, köpekten kaçarken yere düştü ve ayağını kırdı.

Saldırı anı kamerada

Köpeğin kızlara saldırma ve Açar’ın kaçarken ayağını kırılma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızı köpek saldırısına uğradıktan sonra konuşan Mithat Açar, yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

"Sokak köpekleri hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum"

Köpekten kaçtığı esnada ayağına kütüğe çarptığını belirten 14 yaşındaki Zeynep Açar, “Kuzenlerimle akşam yürüyüş yapmak istedik. Yolun karşısında bir köpek vardı. Köpeğe herhangi bir kışkırtma yapmamamıza rağmen üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de o korkuyla ve can havliyle kendimizi koşarken bulduk. Ben de o sırada ayağımı kütüğe çarptım. O esnada ayağım kırıldı. Şu an ayağımda hala ağrılarım var. Yürüme sürecim 2 ay sürebilir. Sokak köpekleri hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum.” dedi.

"Kızım bu acıları çekti ama başka çocuklar çekmesin"

Kızının yolda giderken köpek saldırısında uğradığını ifade eden Mithat Açar, “Geçen çarşamba günü kızım ve kuzenleri yolda giderken akşam saatlerinde bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızım köpekten kaçmaya çalışırken yolda duran kütüğe ayağa takılarak yere düşünce ayağı kırılıyor. Kızım bir köpek saldırısına uğradığını söyledi. Çevrede çok köpek var ama kızıma bir köpek saldırdı. Bir köpeğin saldırısı da yeterli oluyor. Yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Kızım bu acıları çekti ama başka çocuklar çekmesin. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)