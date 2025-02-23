Hatay'da küçük çocuk fırtınanın devirdiği rafın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
İHA

Hatay'ın Altınözü ilçesinde fırtına etkili olmaya devam ediyor..

Kentte etkili olan fırtına sonrası, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki raf devrildi.

SON ANDA KURTULDU

Tahta rafın devrildiği esnada bir çocuk, yanda bulunan kanepeyi almak istedi.

Çocuk, fırtınanın etkisiyle devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ANBEAN KAYDA ALINDI

Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; çocuğun kanepeyi aldığı ve o anda dolabın düştüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor